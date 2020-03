Ue: Ursula von der Leyen, no ad esportazioni di mascherine fuori dall’Europa

Agenpress. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Oggi abbiamo adottato un sistema di autorizzazione delle esportazioni fuori dall’Ue, che dovranno quindi essere autorizzate dai governi europei. Ciò è necessario perché abbiamo bisogno di questo materiale per i nostri sistemi sanitari“.

“Per combattere l’epidemia di coronavirus, l’Unione Europea limita dunque l’esportazione di materiale di protezione come le mascherine“.

“Dobbiamo aiutarci, nessuno può far da solo, oggi è l’Italia che ha bisogno, ma in poche settimane altri saranno in questa situazione”, ha concluso von der Leyen.