16 marzo 2020: anniversario del rapimento di Aldo Moro e della strage della sua scorta

Agenpress. Il 16 marzo 1978 avvenne il rapimento di Aldo Moro e l’uccisione dei 5 agenti della scorta. Il corpo dello statista sarà poi fatto trovare dai terroristi il successivo 9 maggio.

Per 55 lunghissimi giorni il mondo intero concentrò la sua attenzione sul rapimento di Aldo Moro e, in Italia, si discuteva se trattare oppure noi con i terroristi come richiedeva Aldo Moro dalle sue lettere scritte e fatte pervenire durante la prigionia ad alcuni uomini politici dell’epoca.

Alla fine non venne fatto nulla e Aldo Moro venne ucciso della Brigate Rosse: i terroristi lo fecero salire nel portabagagli di una Renault 4 Rossa rubata dicendogli che lo avrebbero portato in un luogo più sicuro e, dopo averlo coperto con una coperta, gli spararono per dieci volte.

Ai funerali, che si tennero il 13 maggio, la famiglia non partecipò in segno di protesta contro lo Stato che, a loro dire, aveva fatto poco o niente per salvare Aldo Moro. Fu sepolto nel comune di Torrita Tiberina. Aveva 61 anni.