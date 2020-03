Coronavirus. 600 mln per settore aereo. Catalfo, 3 mld per autonomi e professionisti

Agenpress – “Per gli autonomi e i liberi professionisti in questo primo dl, il dl marzo, ci sono circa 3 miliardi di euro a tutela del periodo di inattività”. Lo dice il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo al termine del Cdm che ha varato il dl Cura Italia.

“Il reddito di cittadinanza, la Naspi o altri sostegni al reddito rimangono e a maggior ragione rimangono in un periodo come questo”.

“I permessi per la legge 104 passeranno a 12 giorni con uno stanziamento di 500 milioni di euro”, ha aggiunto. “C’è un intervento su Alitalia” nel decreto ‘Cura Italia’ per rispondere all’emergenza Coronavirus. Un fondo con una dotazione di 600 milioni per il 2020 per il settore del trasporto aereo.

In particolare per le compagnie aeree vengono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti. Per Alitalia, poi, si autorizza la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Tesoro o da una società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta.