Coronavirus, Bergamini (FI) “Su decreto ancora molta strada da fare”

Agenpress. “Dall’ultima bozza del decreto sull’emergenza Coronavirus, sebbene parte delle richieste di Forza Italia siano state accolte dal governo, sono troppi i punti su cui c’è ancora molta strada da fare.

A partire dalle misure adottate per il popolo delle partite iva, purtroppo sempre considerato la serie B dei lavoratori, destinatario di appena 600 euro una tantum d’indennità, gravemente insufficienti, alla mancia di 100 euro per il personale medico e sanitario da settimane in prima linea, tra enormi sacrifici, contro l’epidemia.

Per non parlare della beffa dello slittamento dei pagamenti di soli quattro giorni per chi fattura oltre 2 milioni di euro. Anche per famiglie e imprese, in termini di sgravi e facilitazioni, c’è ancora tutto da fare.

La Germania ci insegna che non si può intervenire di fioretto per salvare la nostra economia: ci vogliono interventi forti, che siano percepiti come tali dagli italiani. Noi ci impegneremo in Parlamento per trasformare questo provvedimento in aiuti veri per il Paese e per fare slittare i termini di pagamento delle imposte per tutti. In questo momento di incertezza e grande difficoltà per il Paese, non c’è altra strada che quella della responsabilità e del lavoro comune, a cui noi siamo pronti”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.