Coronavirus. Borrelli, 23073 contagiati, 2749 guariti, 414 in più rispetto a ieri

Agenpress – Sono complessivamente 23.073 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a domenica di 2.470, ieri l’aumento era stato di 2.853. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 27.980. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Sono 2.749 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 414 in più di ieri. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 369.

“414 guariti, più di ieri, e 2470 nuovi positivi, meno di ieri, anche se mancano dati Puglia e provincia autonoma di Trento. Ma come vedete anche dai dati della Lombardia il trend è in ribasso, registriamo questo dato”.