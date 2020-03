Coronavirus. Conad ok riduzione orario, ma liberi di vendere quello che è su scaffali

Agenpress – “Confermando che il principio che guida l’attività delle aziende della Gdo è garantire un servizio essenziale ai cittadini e proteggere la salute di tutti i propri collaboratori, le estensioni di orario e le aperture domenicali e nei giorni festivi erano state concesse per dare la possibilità a quei consumatori che lo richiedevano, avendo stili di vita e di lavoro molto intensi”.

“Poiché è evidente che in questo difficile momento tali estensioni non siano importanti per i cittadini, l’amministratore delegato di Conad nota che “la riduzione dell’orario di esercizio dalle 8,30 alle 19,00 nei giorni feriali e prefestivi costituisce già una notevole limitazione all’attività di supermercati e ipermercati”, oltre al restringimento della 8,30 alle 13 di domenica.

Così Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad, sul decreto ‘cura Italia’ del Governo.

“La grande distribuzione organizzata può garantire i limiti di orario previsti dal decreto approvato oggi dal Governo, da ora a quando potranno essere ristabilite le normali condizioni di attività”, ma “dobbiamo essere liberi di vendere tutto quello che è sui nostri scaffali perché non ci è possibile creare confini tra le diverse categorie di prodotti dentro i punti vendita.”

E’ una “limitazione comprensibile anche per consentire al personale l’uso dei mezzi pubblici (che ora hanno limiti negli orari di servizio serale) per raggiungere e tornare dal posto di lavoro – afferma Pugliese, secondo il quale “non possono essere organizzate, perché impossibili da creare e gestire, aree interdette al pubblico per la vendita di prodotti non alimentari all’interno di supermercati e ipermercati, in quanto spesso non esistono vere e proprie aree riservate a quelle categorie merceologiche”.