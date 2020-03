Coronavirus. In ribasso i contagiati. Locatelli (Iss), “decrescita aumenti… un bell’ossimoro”

Agenpress – “Il numero dei nuovi casi positivi è 2470”, il totale è di 23.073, quello complessivo di 27.980. Nell’ultimo aggiornamento giornaliero sui casi di coronavirus in Italia, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha diffusi i nuovi dati sul covid-19 nel nostro paese. Si tratta di “un numero a ribasso, ma non sono pervenuti i dati di Puglia e Trento”.

Sono 349 i deceduti di oggi, che portano il totale a 2.158. “I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.851, circa il 10% dei pazienti positivi”, ha specificato il capo della Protezione Civile. “I guariti sono 414 oggi”, che nel complesso arrivano a 2749.

Nonostante la mancanza di alcuni dati, “come vedete anche dai dati della Lombardia il trend è in ribasso, registriamo questo dato”, ha detto Borrelli. Per quanto riguarda la costruzione di strutture pre-triage: “Siamo arrivati a 600 tende”. Il commissario ha dato un aggiornamento sulla Lombardia: “Sono 47 i pazienti spostati dalla Lombarda in altre regioni con la Centrale remota per le operazioni di assistenza sanitaria (Cross)”

“Una decrescita degli aumenti… E’ un bell’ossimoro”, dice Franco Locatelli del Consiglio superiore di sanità (Iss)

“E’ un dato che guardiamo con fiduciosa attenzione. Un segnale di quanto potrebbero darci tutte le misure che abbiamo ricordato. Va consolidato nel giro dei prossimi 1-2 giorni. L’auspicio è continuare a vedere un decremento dell’incremento e allora saremmo anche più confidenti di aver raggiunto un risultato importante per il Paese”.