Coronavirus: iniziative al Sud di contrasto al contagio

Agenpress. “Finito tempo, alt collegamenti”, annuncia il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, sul ritorno dei siciliani dalle regioni del nord. E il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il Decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia. Regolare, invece, il trasporto merci.

“Scambierei il mio ruolo di presidente della regione Puglia per avere subito 280 ventilatori e 150mila mascherine al mese” per fronteggiare l’emergenza coronavirus, afferma il presidente Michele Emiliano, presentando il piano ospedaliero della Puglia: “abbiamo smontato e rimontato l’intero sistema ospedaliero pugliese, dedicandolo in parte al Covid-19 e chiudendo l’ingresso ad altre tipologie di patologie. Abbiamo sospeso gli interventi non urgenti, mi scuso con tutte le persone che erano in attesa di un esame, di uno screening: dopo dovremo smaltire liste di attesa impressionanti”.

La popolazione del comune di Ariano Irpino, in Campania, è stata messa in quarantena per troppi contagi da un’ordinanza del presidente della regione Vincenzo De Luca.

In Calabria, spiega il presidente Jole Santelli, “non solo è previsto l’utilizzo del padiglione del Policlinico universitario di Germaneto, ma da qualche giorno si sta lavorando per rendere pienamente operativo anche il secondo padiglione. I lavori dovrebbero essere ultimati già domani”.

Infine l’assessore della regione Sardegna alla Sanità, Mario Nieddu, lancia un nuovo appello: “chiunque possieda una mascherina la usi, non è il caso di uscire senza”.