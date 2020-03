Coronavirus: interventi di prevenzione al Nord

Agenpress. “Grazie al cielo si vede qualche segno”, rileva il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito all’andamento del contagio coronavirus: “non è più un’impennata. Speriamo che sia l’inizio dell’inversione, anche se non oso dirlo”, aggiungendo che la Lombardia ha “bisogno di aiuto diretto”. Ieri nel confronto con il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri “siamo riusciti a mettere un po’ di cose a posto”.

Il Comune d Medicina e la frazione di Ganzanigo, nel Bolognese, è diventato da oggi ‘zona rossa’, fino al 3 aprile per contenere il contagio che nella zona ha registrato una forte crescita negli ultimi giorni: – “E’ uno degli atti piu’ sofferti che io abbia assunto da presidente della Regione – afferma Stefano Bonaccini – ma le informazioni e le indicazioni che ho raccolto dai tecnici non mi hanno permesso altra scelta. E’ infatti doveroso fermare in tutti i modi l’ulteriore diffusione del virus, che gia’ cosi’ duramente sta colpendo anche l’Emilia Romagna”.

“Sono favorevole e chiederò al governo di inasprire di più le misure restrittive e sto anche pensando di fare delle ordinanze” annuncia il presidente della regione Veneto, Luca Zaia.

Il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, evidenzia di aver “attivato tutte le procedure per reperire medici e personale con assunzioni e un piano di reclutamento straordinario. Abbiamo già preso 65 medici, 6 farmacisti, 173 infermieri, 126 specialisti, specializzandi e laureati in medicina”.

“Sin dall’inizio – spiega il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, – ho disposto la messa a disposizione di tutte le risorse finanziarie necessarie per superare la crisi”.

Mentre il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, si dive “indignato per il dibattito in corso, perché se non ci fossero le regioni avremmo una situazione di totale ingovernabilità del sistema, come sta emergendo dal dibattito sulle mascherine. Pertanto vi posso dire che se non ci arrangiamo da soli i nostri medici non entrano più nei reparti di malattie infettive”.

“Mi interessa solo ribadire – aggiunge Toti – l’utilità delle regioni e dei loro sistemi sanitari nella gestione della crisi. Personalmente collaboro tutti i giorni con il governo, mi sento con il ministro Boccia, con il ministro Speranza, con il presidente Conte. Ma se qualcuno mi dice che il governo nazionale può sopperire a quanto stanno facendo le regioni, dice una menzogna”.