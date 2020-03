Coronavirus. Tajani (FI). C’è ancora troppa gente in giro. Bisogna stare a casa il più possibile

Agenpress – “C’è ancora troppa gente in giro. Ho visto ieri a Roma, attraverso dei servizi televisivi, persone che facevano jogging in gruppo. Questo non si può fare, bisogna stare a casa il più possibile. Questo perché soprattutto nel Centro-Sud ci sono dei rischi enormi. La sanità non è quella della Lombardia e del Veneto, che già soffrono di fronte all’epidemia del coronavirus. Quindi dobbiamo impedire che il virus passi il Rubicone, cioè che arrivi nelle regioni del Centro-Sud”.

Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. “I rischi sono altissimi, quindi solamente rispettando le regole che ci sono -io sarei stato favorevole a regole ancor più severe- potremo impedire che il virus arrivi al Centro-Sud. Poi naturalmente lo Stato ha il dovere di fornire mascherine adeguate in primo luogo a chi lavora in prima linea per contrastare l’emergenza: medici, infermieri, farmacisti e Forze dell’Ordine e poi a tutti gli altri cittadini. Inoltre bisogna fare opere di disinfestazione in tutte le città, così come è già stata fatta in altri Comuni andrebbe fatta anche in tutta Roma, ma purtroppo vedo grandi ritardi da questo punto di vista”.