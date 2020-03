Coronavirus. Xi a Conte: Cina e Italia sperimentato la gravità. Insieme per Via della Seta della Salute

Agenpress – “La Cina sostiene con forza ed è pienamente fiduciosa nella vittoria dell’Italia sull’epidemia”.

Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping in una telefonata avuta in serata con il premier Giuseppe Conte, nel corso della quale ha elogiato le “misure risolute” di prevenzione e controllo adottate dal governo italiano in risposta allo scoppio del contagio del nuovo coronavirus.

La Cina invierà altri esperti medici in Italia perché possano fare “del loro meglio per assicurare forniture mediche e altra assistenza” nella crisi del Covid-19.

Xi ha rilevato che Cina e Italia hanno sperimentato la gravità del Covid-19: dopo mesi di duro lavoro, prevenzione e controllo hanno mostrato segnali positivi nell’attuale fase e Pechino ha potuto lavorare contestualmente ad accelerare lo sviluppo sociale ed economico. La Cina agirà “con prudenza dall’inizio alla fine”, battendosi per un’anticipata e completa vittoria sull’epidemia in modo da dare agli altri Paesi fiducia nei loro sforzi su prevenzione e controllo”.

La Cina “si identifica con le preoccupazioni urgenti dell’Italia e invierà più esperti medici in Italia per fare del loro meglio assicurando forniture mediche e altra assistenza”.

La Cina è disponibile “a lavorare con l’Italia per contribuire alla cooperazione internazionale nella lotta all’epidemia e per la costruzione di una Health Silk Road”, una nuova Via della Seta dedicata alla salute.