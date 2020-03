DL Cura Italia. Bond (FI). Partite Iva trattate dal Governo con una pacca sulla spalla

Agenpress. “I liberi professionisti vivono del frutto quotidiano del loro lavoro, in costante aggiornamento e studio, tra obblighi, responsabilità e doveri deontologici. Sono già subissati da oneri fiscali e di gestione, di studio, compresi spesso i collaboratori. Se il loro lavoro si ferma e non sappiamo per quanto, visti i tempi imprevedibili della fine dell’emergenza, potranno mai bastare 600 euro una tantum? Meno del reddito di cittadinanza?

Come Forza Italia avevamo chiesto una previsione di sostegno economico per piccole e medie imprese e partite iva a titolo di rimborso in misura percentuale al fatturato medio giornaliero per tutta la durata del tempo di chiusura dell’attività. La cifra stabilità del DL Cura Italia sembra una pacca sulla spalla che anziché curare, li stende definitivamente”.

Così in una nota il deputato di Forza Italia Dario Bond.