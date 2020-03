Dl: Speranza, “Misure eccezionali, ma si vince con contributo di tutti”

Agenpress. “Ad una fase eccezionale si risponde con misure eccezionali”. Lo scrive su Facebook il Ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo l’approvazione del dl “Cura Italia”.

“Abbiamo approvato il decreto – prosegue Speranza – che prevede 25 miliardi di euro per sanità, protezione civile, famiglie e imprese. Ci sono risorse e strumenti per sostenere il lavoro di medici, infermieri e personale sanitario ma anche per le tante persone che stanno pagando il costo di questa emergenza. Ci stiamo mettendo tutto il coraggio possibile per vincere questa sfida senza precedenti”.

“Quello che conta di più però restano i comportamenti individuali. Solo con il contributo di ciascuno si può vincere questa sfida. Forza”, conclude il Ministro della Salute.