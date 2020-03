Coronavirus. 7063 decessi nel mondo, 180.090 contagiati in 145 Paesi. 7579 in Europa

Agenpress – Il nuovo coronavirus ha fatto almeno 7.063 morti nel mondo dalla sua comparsa in dicembre, secondo un bilancio compilato questa mattina dall’Afp in base a dati ufficiali. I casi di contagio sono oltre 180.090 in 145 Paesi. Da ieri nel mondo si sono verificati 56 nuovi decessi e 4.569 nuovi casi.

Un totale di 7579 casi confermati (+1747 rispetto al giorno precedente), di cui 4838 solo in Germania, sono stati registrati nei Paesi dell’Europa centrale e orientale, in Germania, Austria e Grecia, secondo i dati ufficiali delle autorità nazionali raccolti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e aggiornati al 16 marzo. I decessi registrati nell’area sono stati finora 24 (+7).