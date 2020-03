Coronavirus. Borrelli, 31506 contagiati, di cui 2941 guariti e 2503 morti

Agenpress – Sono complessivamente 26.062 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a lunedì di 2.989. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 31.506. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Sono 2.941 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 192 in più di ieri. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 414.

Sono 2503 i decessi, 345 in più rispetto a ieri. Il dato di oggi di vittime e contagiati da coronavirus in Italia “credo sia nel trend dei dati di questo periodo. Prossima settimana potremo avere dei dati adeguati in relazione alle misure adottate”.

Una settimana fa i malati erano 8.500, oggi sono più di 26.000, dunque tre volte tanto. “Ma una settimana fa – ha detto Borrelli – le condizioni erano ben diverse” perché “c’era un’area molto ristretta in cui c’era una zona rossa e il resto dell’Italia che era soggetta a libera circolazione, con la gente che si muoveva, si facevano feste e si andava a sciare, tutte occasioni di contagio”. Con le ultime misure varate dal governo “speriamo portino gli effetti sperati – ha concluso Borrelli – e mi auguro che nei prossimi giorni non si veda la crescita di numeri importanti come questi. Ma tutto dipende dalla nostra cura ad evitare contatti diretti”.