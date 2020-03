Coronavirus: Carfagna, in DL sia inserito assegno caregiver familiari

Agenpress. “Giuseppe Conte dice che nessuno deve sentirsi abbandonato, ma i caregiver familiari e i loro cari, malati o disabili, invece si sentono soli. Confidiamo che nella versione finale del decreto sia inserito quell’assegno di 500 euro a loro favore che era stato ipotizzato nei giorni precedenti all’approvazione del dl.

Sono 30.000 cittadini che dedicano la loro vita agli altri e che sono stati dimenticati dallo Stato troppo a lungo. E’ il momento che lo Stato dimostri a queste persone straordinarie che non sono invisibili e che non saranno lasciate indietro proprio in queste ore drammatiche”.

Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una nota.