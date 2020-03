Coronavirus. Francia. 7.730 positivi, 175 decessi. Macron invia 1 mln di mascherine in Italia

Agenpress – Ammonta a 7.730 i casi gravi di coronavirus confermati con test, 1.097 contagi in più nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, aggiungendo che i decessi sono passati a 175, con un aumento di 27 rispetto a ieri. I ricoverati in ospedale sono 2.579, 5.000 i guariti o rientrati a casa, 699 i casi gravi in rianimazione. Fra i 175 decessi, ha precisato Salomon, il 7% riguarda persone di meno di 65 anni.

“Abbiamo 7.000 posti in letti di rianimazione che sono attrezzati con respiratori – ha detto – ma attualmente quelli disponibili sono 2.000. Ne abbiamo, certo, altri, più del numero dei letti, quelli ad esempio delle ambulanze”. “Inoltre – ha aggiunto – abbiamo annullato tutti gli interventi chirurgici non urgenti per questo periodo, così da poter recuperare tutti i respiratori che abbiamo nelle sale operatorie e nei reparti post-operatori. Se recuperiamo tutti quelli di queste attività chirurgiche e attrezziamo altri letti, i respiratori diventano alcune decine di migliaia”.

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha confermato nel Consiglio europeo di oggi che la Francia invierà in tempi brevissimi un milione di mascherine all’Italia. L’invio comprenderà anche 20.000 copricamice e 240 tute di protezione. La decisione francese “è un’ulteriore dimostrazione della solidarietà francese ed europea di fronte alla crisi del Covid 19”.