Coronavirus. Guerra (Oms), rischio che possa ripartire dalla Cina. Eccellente risposta italiani

Agenpress – “Sull’amplificazione dell’uso dei tamponi, nessun cambiamento di rotta dell’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanitaà) non sono raccomandati screening di massa, specie in epidemia con trasmissione sostenuta come in Italia. Resta fermo di fare test su tutti i casi sospetti e tutti i contatti dei casi sospetti”. Così Ranieri Guerra direttore generale aggiunto Oms alla conferenza stampa alla Protezione civile.

L’Oms raccomanda di “aumentare il numero dei test ai sanitari in prima linea, serve un monitoraggio continuo”.

“Il rischio che l’epidemia di Covid-19 dopo questa prima fase possa in seguito ripartire c’è, a partire dalla Cina, dove certo non tutta la popolazione è stata colpita”, ha aggiunto. “Non abbiamo ancora un vaccino, speriamo di averlo, dobbiamo rallentare l’epidemia e il contenimento serve a questo, per garantire una migliore risposta da parte dei servizi sanitari, che così non vengono travolti, e per portare avanti la ricerca”.

Nell’affrontare l’emergenza coronavirus “la gente in Italia sta con estrema coesione sociale rispondendo in maniera eccezionale a misure eccezionali”.