Coronavirus. Lombardia. Anche Moncler dona 10 mln di euro per l’ospedale di terapia intensiva

Agenpress – Dopo Silvio Berlusconi che ha deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano, anche Moncler comunica la volontà di mettere a disposizione 10 milioni di euro per potere avviare il progetto promosso dalle Regione Lombardia che prevede la realizzazione in tempi brevissimi di un ospedale con oltre 400 posti di terapia intensiva all’interno della ex Fiera di Milano.

“Milano – afferma Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato Moncler – è una città che ha regalato a tutti noi un presente straordinario. Non possiamo e non vogliamo abbandonarla. E’ un dovere di tutti restituire alla città ciò che fino ad ora ci ha dato. Ho manifestato all’assessore Giulio Gallera la volontà di supportare questo grande progetto sin dal momento in cui è stato ipotizzato e ora che ci sono ragionevoli certezze sulla fattibilità, siamo pronti a sostenerlo. Sono certo – conclude – che il team della Regione Lombardia, supportato anche dall’esperienza di Guido Bertolaso, possa fare diventare al più presto questa grande iniziativa realtà”.