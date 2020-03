Coronavirus, Mollicone (FdI): “Via della Seta della salute? Da Cina solo interessi. Su Huawei sia applicata vigilanza dello Stato

Agenpress. “Lo abbiamo chiesto a più riprese: gli operatori nell’ambito delle telecomunicazioni e della gestione dei reti e dei dati, in particolare sanitari come in questo caso, che dimostrino legami, più o meno indiretti, con gli organi di governo vanno soggetti ad una stretta vigilanza, per tutelare la sovranità digitale nazionale. Considerato, nello specifico, il combinato disposto delle leggi cinesi sull’intelligence e sulla sicurezza cibernetica che obbligano, in via generale, cittadini e organizzazioni a fornire supporto e assistenza alle autorità di pubblica sicurezza militari e alle agenzie di intelligence, è necessario avere massima vigilanza degli operatori che rientrano in questo perimetro, come Huawei.

Lo abbiamo richiesto in un’interpellanza al governo, così da tutelare dati, imprese e reti.

Le tecnologie a supporto per la sanità vengono usate per analisi e deposito di dati clinici sensibili, sia di pazienti che di soggetti sani, con i quali è possibile monitorare ed elaborare dati di salute e movimento, dall’alto valore economico sul mercato.

La “Via della Seta della salute” proposta da Xi a Conte è l’ennesima modalità in cui la Cina ricerca influenza sull’Italia, utilizzando forme di propaganda e incentivi economici, nonostante l’osannazione entusiastica dei vertici del Movimento 5 Stelle.

Infine, è necessario migliorare la qualità della sicurezza cibernetica del settore sanità, principale bersaglio di attacchi informatici, tutelando i dati clinici dei pazienti e dei risultati della ricerca scientifica, scongiurando l’interruzione dei servizi, aumentando formazione e consapevolezza del personale e aumentando la quantità di risorse destinate.”

Così il deputato responsabile Innovazione di FDI e capogruppo in commissione Scienza e Ricerca, Federico Mollicone.