Coronavirus: progettare per continuare a far operare le filiere delle costruzioni e dell’immobiliare

Scicolone, OICE: “Bene il primo bimestre delle gare di progettazione ma forti timori per la tenuta nei prossimi due mesi; necessarie norme ad hoc a tutela dei rapporti contrattuali e slittamenti congrui dei pagamenti (iva, ecc.).

Occorre un piano Marshall per non fare chiudere progettisti e imprese”

Agenpress. Febbraio sprint per la progettazione: +87,7% in numero e +20,6% in valore; in crescita gli appalti integrati, 47; 36 gli accordi quadro per 41,8 milioni. Sono questi, in sintesi, i dati dell’Osservatorio OICE – Informatel sulle gare pubbliche per servizi di ingegneria e architettura che così commenta il Presidente Gabriele Scicolone:

“È difficile commentare i dati positivi del nostro settore nel primo bimestre 2019, in un momento così triste per il nostro Paese duramente colpito dall’emergenza sanitaria. Ci ritroviamo in uno scenario modificato dall’oggi al domani. I nostri associati hanno dimostrato grande organizzazione nel reindirizzare le attività produttive in smart working, facendo fronte agli impegni con i committenti.

Continuare a progettare significa permettere alle filiere delle costruzioni e dell’Immobiliare di farsi trovare pronti a ripartire al massimo, appena sarà possibile, con progetti già pronti e cantierabili. Occorrono però norme ad hoc a tutela dei rapporti contrattuali. Di questo, soltanto marginalmente abbiamo trovato traccia nel decreto Cura Italia, stando alle anticipazioni giornalistiche di ieri. Gli operatori economici temono che, in mancanza di un disposto ad-hoc da parte del Governo, si ritroveranno, finita l’emergenza, a fare i conti con contratti che sono rimasti vigenti e che porteranno ad applicazione di penali per mancato rispetto dei termini.

Ci spiace doverlo sottolineare in un clima di solidarietà collettiva, ma molti dei nostri associati si sono sentiti dire dai propri committenti proprio questo: i termini contrattuali per le consegne non si modificano! E’ facile preconizzare la conflittualità che si genererà passata l’emergenza (auguriamoci presto!).

Nel decreto legge COVID-ter troviamo una norma che fa da scudo in sede giudiziaria per le richieste di danni; avremmo preferito che si escludesse espressamente l’applicabilità ai contratti in essere di penali per ritardati adempienti dovuti all’emergenza sanitaria, ma ci auguriamo che questo possa avvenire al più presto con un nuovo intervento legislativo, peraltro annunciato dal Presidente del Consiglio. Poi si dovrebbe procedere rapidamente alla firma dei contratti relativi a procedure già aggiudicate. Sono tutele a costo zero per le quali chiediamo che le amministrazioni siano al nostro fianco.

Purtroppo sembra non si sia ancora percepito che questo momento può distruggere le imprese italiane se il posticipo del pagamento dell’IVA e contributi per le società sopra i 2 milioni di euro sarà solo di una settimana. E’ ridicolo pensare che ciò possa aiutare le imprese che si troveranno nel mese di marzo un calo degli incassi semplicemente drammatico e già a maggio non riusciranno a pagare gli stipendi. Auspichiamo che il Governo abbia la sensibilità di capire che i prossimi due mesi saranno cruciali per le imprese e, se vuole sostenerle, vanno adottate misure fortissime. Il vero problema dei prossimi due mesi sarà la tenuta delle “casse” delle società. Occorre quindi posticipare i pagamenti IVA per tutte le imprese di almeno 2 o 3 mesi.

Dal Governo ci aspettiamo misure incisive e che vari un poderoso “piano Marshall” per le opere pubbliche, alimentando la domanda, snellendo procedure amministrative che in emergenza non hanno più senso e mettendo in condizioni il settore di non capitolare anche perché solo la domanda in opere pubbliche potrà risollevare parte dell’economia italiana una volta usciti vincitori da questa prova”.