Coronavirus. Trump: “virus cinese”. La Cina si offende e si scolpa. Pandemia, questione globale

Agenpress – “Gli Stati Uniti supporteranno con forza quei settori, come le compagnie aeree e altri, che sono particolarmente colpiti dal Virus Cinese. Saremo più forti che mai!”.

Così Donald Trump su twitter facendo arrabbiare la Cina, che lo accusa di infangare il Paese.

In conferenza stampa, il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang ha detto che la Cina “si oppone con forza” all’uso di quelle parole. Oms e comunità internazionale “sono chiaramente contrari a legare il virus a Paesi e regioni specifici”, ha affermato Geng, notando che tutti si oppongono “alla creazione di un marchio infamante. Gli Usa dovrebbero prima prendersi cura delle loro questioni”.

In precedenza Trump aveva definito il Covid-19 un “virus straniero”, ma oggi ha scritto che “gli Stati Uniti sosterranno con forza quelle industrie, come compagnie aeree e altre, che sono particolarmente colpite dal Virus Cinese. Saremo più forti come mai in passato!”.

E poco prima aveva retweettato il post di un sostenitore che citava il “Virus Cinese”. Con l’epidemia diventata pandemia e sempre più minacciosa negli Usa, Washington e Pechino hanno dato vita a un botta e risposta sull’origine del virus.

Già il segretario di Stato Mike Pompeo aveva avuto un duro confronto con il capo della diplomazia di Pechino, Yang Jiechi, al quale aveva detto che l’amministrazione Trump si opponeva con forza “agli sforzi cinesi di spostare la colpa” sugli Usa per il coronavirus.

Yang, da parte sua, ha detto a Pompeo che “qualsiasi piano per infangare la Cina sarà condannato a fallire e qualsiasi mossa per danneggiare gli interessi della Cina sarà contrastata con fermezza”, ha riferito l’agenzia Xinhua.

Pompeo, secondo il Dipartimento di Stato, aveva osservato che “questo non è il momento di diffondere disinformazione e voci stravaganti, ma piuttosto un momento per tutte le nazioni di riunirsi per combattere questa minaccia comune”.

La scorsa settimana, un portavoce del ministero degli Esteri cinese e vice direttore del dipartimento informazione, Zhao Lijian, aveva lanciato una teoria della cospirazione presente online sull’esercito americano che potrebbe aver avuto un ruolo nella diffusione del virus in occasione dei giochi mondiali militari di ottobre tenuti a Wuhan.

Mentre le nuove infezioni aumentano fuori della Cina, Pechino ha intensificato gli sforzi della propaganda per spostare l’attenzione sulla pandemia dicendo che è una questione globale evitando di prendersi la colpa di averla provocata, promuovendo la lettura secondo cui il “vantaggio istituzionale” della Cina sotto il presidente Xi Jinping ha permesso al Paese di adottare misure di contenimento draconiane per bloccare il contagio.