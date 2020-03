Manzella: bene rafforzamento e semplificazione Fondo centrale garanzia in Dl Cura Italia

Agenpress. “Tra le norme del DL Cura Italia ci sono anche quelle che rifinanziano e semplificano in maniera significativa il Fondo centrale di garanzia, strumento chiave per assicurare liquidità alle imprese in questo momento così complesso per il nostro settore produttivo. Per questo il lavoro che abbiamo condotto al MiSE ha avuto due obiettivi.

Il primo è stato aumentare la dotazione del fondo che ha oggi un moltiplicatore di circa 14, a significare che ogni euro ne attiva 14 in termini di liquidità. Aumentare la dotazione del Fondo di un miliardo e poi ancora portarla a 1.5 miliardi significa, quindi, prima di tutto immettere liquidità nel sistema. In parallelo abbiamo semplificato l’accesso al Fondo, vincolandolo alla sola positiva valutazione dei bilanci. In termini molto concreti, eliminare il riferimento al criterio andamentale della Centrale Rischi vuol dire aprire la possibilità di finanziamenti anche ad imprese che hanno o avranno sconfinamenti bancari e ritardi nei pagamenti. Significa, quindi, aver voluto uno strumento capace veramente di aiutare le imprese e, insieme, il sistema economico nel suo complesso in questo momento.

Il FCG è un’arma molto efficace per far arrivare liquidità alle imprese. Solo nel 2019 ha garantito 124.954 operazioni finanziarie, per un ammontare di finanziamenti attivati pari a 19,4 miliardi di euro e un importo garantito pari a 13,3 miliardi di euro. Ieri lo abbiamo reso più facile e più accessibile. Ci aspettiamo un riscontro molto significativo in termini di nuove operazioni su tutto il territorio nazionale.”

Così Gian Paolo Manzella, Sottosegretario al Ministero per lo Sviluppo economico in relazione alle norme del Dl che prevedono un rafforzamento e una semplificazione del Fondo Centrale di Garanzia.