Agenpress. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine di una videoconferenza con i capi di stato e di governo dell’Ue, hanno concordato nell’introdurre una restrizione temporanea per tutti i viaggi non essenziali verso l’Ue, per un periodo di 30 giorni.

Tutti i leader dei 27 Paesi sono stati favorevoli. Ogni Stato attuerà la misura, in modo coordinato.