Barbagallo (segr. gen. Uil): “Coniugare sicurezza e salute al lavoro”

Riguardo la sicurezza sul lavoro

. “Se non si coniuga la sicurezza e la salute al lavoro, rispetto a questa tragedia sanitaria, il problema lo avremo sempre di più. Siamo in ritardo per assicurare la sicurezza ai lavoratori, lo vediamo ad esempio con le mascherine. Nel passato si sono fatti tagli lineari, non si è investito nella sanità e oggi mancano medici, infermieri, attrezzature e infrastrutture. Abbiamo bisogno di un Paese unito, dobbiamo fare interventi, stare attenti ai furbetti del profitto, nessun posto di lavoro si deve perdere, questo è uno dei problemi che abbiamo posto sul protocollo. Dobbiamo evitare che il Paese entri in recessione e non ne esca. Dobbiamo riprendere il nostro posto economico meglio di prima. Oggi ci dicono che i nostri sistemi di sicurezza per affrontare il virus sono presi ad esempio, non dobbiamo essere primi solo nei contagiati ma nei metodi di affrontare questa emergenza”.