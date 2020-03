Coronavirus. 200mila contagiati nel mondo. Oltre 8mila morti. Europa al primo posto

Agenpress – Il numero di contagi da coronavirus nel mondo ha superato quota 200.000, con un totale di oltre 8.000 decessi: lo riporta l’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University. Per l’esattezza i contagi sono ora 201.436 ed i morti 8.006. Le persone guarite finora sono 82.032.

I decessi in Europa superano per la prima volta quelli in Asia, secondo un conteggio della AFP. In Europa si registrano infatti almeno 3.421 vittime, mentre in Asia, dove la Cina è stata il focolaio iniziale di quella che è diventata in seguito una pandemia globale, i morti sono 3.384.