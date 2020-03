Coronavirus. Bergamo. Bare portate nei forni crematori di altre regioni

Agenpress – Mezzi dell’esercito stanno portando un certo numero di bare, circa una sessantina, dal cimitero di Bergamo in forni crematori di Modena, Acqui Terme, Domodossola, Parma, Piacenza e diverse altre città che si sono rese disponibili e che sono state ringraziate dal primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori che ha scritto ad ogni sindaco una lettera. Una volta eseguita la cremazione, le ceneri saranno riportate a Bergamo e destinate ai luoghi di provenienze dei defunti.

“Il forno crematorio di Bergamo, lavorando a pieno regime, 24 ore su 24, può cremare 25 defunti. E’ chiaro che non si poteva reggere ai numeri dei giorni scorsi”, viene precisato. Inoltre le agenzie funebri non erano più in grado di gestire il servizio, alcune sono chiuse perchè i dipendenti si sono ammalati.

Le vittime sono più di quelle che rientrano nelle statistiche ufficiali, secondo il sindaco Giorgio Gori, che oggi ha fatto un sopralluogo dove l’Ana sta allestendo un ospedale da campo per aiutare ad affrontare l’emergenza Coronavirus. Ci sono infatti persone “che non riescono ad essere portate in ospedale” e a cui non viene fatto il tampone e quindi non rientrano nel computo.

Ci sono stati “quattro volte più morti nelle due prime settimane del mese che nelle quattro settimane di marzo dell’anno scorso”: basta questo dato – dice ancora Gori – per spiegare quanto sia drammatica la situazione in città per il Coronavirus. E comunque, ha sottolineato, i numeri ufficiali dei decessi non tendono conto di quelli “che non riescono ad essere portati in ospedale” a cui non viene fatto il tampone.