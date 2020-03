Coronavirus. Boccia, si pensa a proroga misure restrittive anche dopo il 3 aprile

Agenpress – “Nessuno di noi fa delle previsioni, non sarebbe corretto nei confronti degli italiani farle. Il Consiglio dei Ministri valuterà i dati di questa settimana”. Andare oltre il 3 aprile con la proroga delle misure “penso sarà inevitabile, ma non diciamo cosa avverrà dopo il 3 aprile, lo deciderà il Consiglio dei Ministri. Dobbiamo restare a casa, fidarci dello Stato e affidarci allo straordinario lavoro che fanno medici e infermieri”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia.