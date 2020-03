Coronavirus. Codici: consumiamo italiano per sostenere il nostro Paese

Agenpress – Io mangio e compro italiano. È questa, secondo l’associazione Codici, la strada che i consumatori devono seguire per dare il proprio contributo nella lotta contro il Coronavirus. Un’emergenza che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario italiano e che rischia di dare un colpo durissimo alla già fragile economia nazionale.

“Mentre il personale sanitario – afferma l’avvocato Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – lotta nella prima linea degli ospedali, mentre le forze dell’ordine sono impegnate sul campo per garantire la sicurezza e sventare truffe come quella dei rincari folli delle mascherine, i consumatori sono chiamati a fare la loro parte per combattere il Coronavirus. È il momento di sostenere tutti insieme l’economia del nostro Paese. In che modo? Scegliendo prodotti italiani quando ad esempio facciamo la spesa. Mangiamo italiano, compriamo italiano: questo deve essere il modello di comportamento per aiutare le imprese, aggredite dal Coronavirus e da una crisi che rischia di avere conseguenze devastanti per l’Italia”.