Coronavirus. Crimi (M5S). Bene stop patto stabilità. Da opposizioni attacchi ingiustificati

Agenpress – “Bene lo stop al patto di stabilità, ma è necessario farlo subito; l’Ue fortunatamente è arrivata anche se in ritardo. Ma qualsiasi attività messa in campo dall’Ue non deve tener considerazione l’utilizzo del Mes, in quel caso sarebbero condizioni che non potremmo permetterci. Nessuno pensi di portarci alle condizioni della Grecia”.

Lo dice il capo politico M5S Vito Crimi. “Nel governo abbiamo lavorato tutti con un solo obiettivo e anche certe polemiche con qualche esponente di governo sono state messe da parte. Le opposizioni sono state coinvolte fin dall’inizio ma ci dispiace che anziché accettare alcune misure condivisibili e necessarie vadano sempre ad attaccare, a cercare qualcosa che manca o qualcosa in più”.

Sulla capacità dell’attuale classe politica al governo di gestire il “dopo” emergenza, Crimi assicura: “I ministri M5S stanno facendo un lavoro eccezionale e sono sicuro che ne hanno tutta la capacità. È un periodo in cui ci si sta forgiando sempre di più, un percorso che permette anche di avere consapevolezza del proprio ruolo”.