Coronavirus. Fico. Parlamento sia in prima linea, non può chiudere. Voto on line complesso

Agenpress – “Il Parlamento dev’essere in prima linea, non può arretrare, come non arretrano i medici e altre categorie lo voglio ricordare a tutti. E questo perché nelle fasi emergenziali il Parlamento non solo resta un presidio a garanzia dei principi democratici, ma è chiamato a offrire sostegno a chi fronteggia in prima persona l’emergenza e a chi subisce il peso economico e sociale di questa situazione”.

Così il presidente della Camera Roberto Fico spiega a Repubblica le ragioni per le quali l’attività parlamentare deve andare avanti, e sull’ipotesi di voto online fa presente la complessità del tema, ipotizzando invece una Commissione speciale cui si affidi l’istruttoria di tutte le leggi, ferma restando la deliberazione finale dell’Aula.

“Credo si debba scongiurare il rischio di adottare, sull’onda dell’emotività, soluzioni che non abbiamo ponderato a sufficienza sul piano regolamentare e soprattutto costituzionale. Un elemento fondante del sistema parlamentare è la partecipazione degli eletti ai dibattiti e alle votazioni. È per questo che l’articolo 64 della Costituzione fa riferimento alla ‘presenza’ dei parlamentari ai lavori delle Camere. Bisogna capire se in una fase di emergenza possiamo interpretare quella ‘presenza’ in modo diverso. Ma qualsiasi soluzione tecnica deve garantire il pieno rispetto della Costituzione e dei suoi valori”.

“Nel frattempo possiamo pensare all’istituzione di una Commissione Speciale, come quelle costituite all’inizio delle legislature per l’esame di atti del Governo. Discuteremo in Capigruppo questa soluzione”: una soluzione che potrebbe durare per “la fase dell’emergenza. Alla Commissione potremmo affidare l’istruttoria di tutte le leggi sottoposte all’esame della Camera, ferma restando la deliberazione finale dell’Aula”.

