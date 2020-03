Coronavirus. Gallera (Lombardia).1959 decessi. Troppa gente in giro, in bici e in metro

Agenpress – In Lombardia sale a 1.959 il numero dei decessi per coronavirus in Lombardia, dunque 319 più di ieri: a fornire il dato è stato l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera che in diretta Facebook ha sottolineato che sono 17.713 i positivi, 7.285 ricoverati, 924 persone in terapia intensiva. Quello dei decessi dunque è il dato in maggior crescita, mentre rallentano gli aumenti di tutte le altre voci.

“Oggi alla Montagnetta di Milano era pieno di milanesi che correvano, andavano in bici, non va bene. Capisco che è difficile” ha aggiunto “viviamo tutti la fatica che vivete voi ma è un sacrificio necessario. Resistiamo restiamo in casa, vinceremo noi!”.

A Milano città “in relazione alla popolazione i numeri non sono ancora altissimi però preoccupa questo lento ma continuo crescere dei casi” di Coronavirus. E’ fondamentale che ognuno di noi abbia atteggiamenti consapevoli e cerchi di mettere in campo tutte le azioni anticontagio, anche quando ci sono difficoltà oggettive”.

“Vedevo ieri le metropolitane di Milano – ha commentato – assurda l’immagine vista. Il Comune di Milano o l’Atm dovrebbero fare in modo che entrino nei vagoni un numero di persone in grado di stare distanziati. Ognuno si faccia parte diligente di questo”.