Coronavirus. L’Europa aiutò la Cina con 50 t. di materiale. Oggi serve il supporto reciproco

Agenpress – “Ho parlato col primo ministro cinese Li Keqiang” dell’emergenza del coronavirus “e mi ha annunciato che la Cina fornirà” all’Ue “due milioni di maschere chirurgiche, 200mila maschere N95, e 50mila kit per i test, che potranno essere inviate subito”.

Lo comunica la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, su Twitter. La Cina non ha dimenticato che a gennaio l’Unione le ha donato oltre 50 tonnellate di materiale. Oggi siamo grati per il sostegno della Cina. Serve il supporto reciproco nei momenti di bisogno”.

Con Li Keqiang “abbiamo concordato che la lotta contro il coronavirus è globale, e che abbiamo bisogno di sostenerci a vicenda in tempi di necessità. La Cina non ha dimenticato che a gennaio, quando era il centro dell’epidemia, l’Ue l’ha aiutata, donando in modo rapido oltre 50 tonnellate di materiale. Ricordo molto bene quella chiamata col primo ministro cinese”, spiega von der Leyen su Twitter.

“Oggi – afferma – siamo il centro della pandemia di coronavirus e siamo noi ad aver bisogno dell’equipaggiamento di protezione. Aumentiamo la nostra produzione, convertiamo le nostre linee di produzione, ma per questo occorrono varie settimane. Nel frattempo siamo grati per il sostegno della Cina”.