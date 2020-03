Coronavirus. Merkel, cambia la nostra vita, è la più grande sfida dopo la guerra

Agenpress – “Dalla seconda guerra mondiale ad oggi non c’è stata nessun’altra sfida nei confronti del nostro Paese nella quale tutto sia dipeso così tanto dalla nostra azione solidale”. Lo afferma Angela Merkel nel discorso ai tedeschi che sarà trasmesso questa sera. “La nostra concezione di normalità, di vita pubblica, dello stare insieme nella socialità: tutto questo viene messo alla prova come non mai prima”, aggiunge la cancelliera.

“Così come ognuno di noi può essere colpito dal virus”, continua Merkel, “così ognuno di noi deve adesso aiutare. Dobbiamo mostrare che sappiamo agire con il cuore e con la ragione, e così salvare le vite, anche se non abbiamo mai vissuto niente del genere nelle nostre vite”.

Dato che non vi sono ancora vaccini a disposizione, “ora la priorità è di rallentare il virus e di guadagnare tempo, per poter sviluppare farmaci e vaccini” dice la cancelliera tedesca. “Si tratta anche di guadagnare tempo per poter assistere nel modo migliore coloro che si ammalano”, ha aggiunto Merkel.

La cancelliera chiede ai cittadini di seguire le indicazioni che vengono date dalle autorità sanitarie. “Mi appello a voi”, afferma ancora la cancelliera: “Niente strette di mano, almeno un metro e mezzo di distanza dal prossimo, possibilmente quasi nessun contatto con gli anziani, perché sono quelli più a rischio”. In questo momento, dice Merkel, “solo la distanza è l’espressione della cura per il prossimo”.

“Il coronavirus sta cambiamento drammaticamente la vita in Germania”. Cosi’ Angela Merkel, nel discorso ai tedeschi che sarà mandato in onda stasera e del quale i media stanno dando ampie anticipazioni. “Lo so quanto dure siano le chiusura di scuole, asili, di parchi da gioco e uffici: sono limitazioni come non ce ne sono mai state nella Repubblica federale”, continua la cancelliera.

Per la cancelliera “la cosa più urgente” è quello di far comprendere che tutte le misure prese “finiscono nel vuoto, se noi non riusciremo ad attuare lo strumento più efficace nella lotta alla diffusione del virus: e quello siamo noi stessi. Tutti contano, c’è bisogno dello sforzo di tutti noi”. Ma le indicazioni delle autorità devono essere seguite, dice Merkel: “Attenetevi alle regole. Come governo valuteremo di volta in volta cosa si può correggere e cosa sia ancora necessario”.