Coronavirus. Misiani (vic. min. Econ.) Basta esternalizzare le produzioni, come le mascherine

Agenpress – La crisi innescata dal coronavirus, “più ampia e più profonda di quella del 2008/2009”, obbliga a ripensare anche la politica industriale e la filiera produttiva, arginando il fenomeno delle esternalizzazioni. Lo afferma il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, a Radio24 che fa l’esempio dei Dispositivi di protezione individuale (come le mascherine).

“La produzione in questi anni è stata esternalizzata per motivi di costo come molte altre non è più accettabile che produzioni strategiche noi le dobbiamo importare con tutte le difficoltà che stiamo vivendo in questi giorni in cui ognuno di noi è impegnato per telefono a sbloccare carichi alle dogane e parlare con stati stranieri per far arrivare tute e mascherine”.

Con il prossimo decreto anti-coronavirus atteso ad aprile, il governo deve “porre le basi per la ripartenza del Paese. Ci sono decine di miliardi già stanziati per gli investimenti pubblici che sono una delle chiavi di ripartenza. E’ il tempo di una drastica opera di semplificazione delle regole e delle procedure e di accelerazione degli investimenti che i governi di ogni colore, per i più vari motivi, non sono riusciti a fare e che ora noi abbiamo invece l’obbligo di fare”.