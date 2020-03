Coronavirus. Roma. Sospeso il pagamento delle strisce blu. Case religiose aperte

Agenpress – Sarà da domani sospeso a Roma il pagamento delle strisce blu. A quanto si apprende oggi sarà firmata l’ordinanza in base alla quale parcheggiare nelle strisce blu da domani sarà gratuito. Già nei giorni scorsi era stata aperta la zona ztl.

Fabio Rocchi, presidente dell’associazione Ospitalità Religiosa Italiana ha comunicato che le strutture di accoglienza religiose, dalle case vacanza alle foresterie, “sono rimaste aperte per chi è costretto in questi giorni a spostarsi per motivi di lavoro, sanitari o di emergenza e ha bisogno di un luogo dove riposare e trovare quel minimo di accoglienza che gli consenta di svolgere il proprio dovere”.

“Si tratta di un contributo di responsabilità e di accoglienza da parte di tanti gestori che, ovviamente, sono tenuti a far rispettare agli ospiti tutte le cautele previste dalla normativa di emergenza”.