Coronavirus. Trump, la Cina doveva avvisare molto prima. Dire virus cinese non è razzista

Agenpress – Donald Trump si è detto convinto che la Cina avrebbe potuto avvisare del coronavirus “molto prima”, chiamare il Covid-19 “virus cinese” e difende la sua scelta. La definizione “non è razzista, è accurata, il virus viene dalla Cina”, ha detto in una conferenza stampa alla Casa Bianca rispondendo ad una domanda. E la Cina non ha chiesto agli Usa di sospendere i dazi.

Il presidente americano si è paragonato ad un presidente “in tempo di guerra”. “Stiamo combattendo contro un nemico invisibile e vinceremo”, ha detto, dopo aver evocato la possibilità di ricorrere ad una legge dei tempi di guerra con la Corea come il Defence production act.

Il governo sta ordinando migliaia e migliaia di ventilayori, ha assicurato, chiedendo al Congresso di stanziare 500 miliardi per due tranche separate di pagamenti agli americani nelle prossime settimane ed altri 300 miliardi di dollari per aiutare le Pmi a pagare gli stipendi nell’emergenza coronavirus: è la proposta del tesoro Usa, come scrive il New York Times citando documenti circolanti a Capitol Hill.

La proposta prevede pagamenti diretti ai contribuenti americani per 250 miliardi di dollari dal 6 aprile e per altri 250 miliardi il 6 maggio. Il pacchetto prevede anche 200 miliardi di dollari di aiuti per l’industria aerea, di cui 50 per come prestiti agevolati per le compagnie aeree. La proposta rientra nel pacchetto da 1000 miliardi in discussione a Capitol Hill e che potrebbe essere votata oggi al Senato.