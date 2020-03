Coronavirus. Usa. Ok del Senato a 100 mld di aiuti sociali. 7mila positivi, 117 decessi

Agenpress – Via libera del Senato americano a un piano di aiuti sociali da 100 miliardi di dollari per far fronte al coronavirus. La misura è stata approvata con 90 voti a favore e 8 contrari ed è considerata solo il primo passo nella risposta americana all’emergenza coronavirus.

Tra le misure approvate i congedi per malattia retribuiti e i test gratuiti. Il voto spiana la strada ai negoziati per un altro pacchetto di aiuti ben piu’ consistente proposto dalla Casa Bianca, che potrebbe iniettare sino a mille miliardi nell’economia.

Intanto il numero dei casi supera adesso i 7.000. E’ quanto emerge dai calcoli dei principali media sulla base dei dati delle autorità sanitarie federali e locali, che confermano un’impennata impressionante nelle ultime 24 ore. Le morti accertate sono ufficialmente almeno 117, ma il numero sembra destinato a salire rapidamente nelle prossime ore.