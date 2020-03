L’opinione di Roberto Napoletano. L’Italia spenda ciò che ha e ciò che non ha

Agenpress – La Lagarde fa quello che gli dicono. Il presidente della Banca Centrale Europea ha fatto qualche giorno fa quello che volevano i tedeschi alla Weidmann e si è coperta di ridicolo, ma è riuscita a dare una bella botta ai titoli di Stato italiani. Ha fatto qualche anno fa quello che voleva Sarkozy, è stata una soldatina fedele, a tratti zelante, è arrivata a un passo da fare commissariare l’Italia.

Il problema di oggi è chi comanda in Europa e chi è in grado di dare ordini alla Lagarde. Il problema dell’Italia di oggi sono quei tedeschi alla Weidmann che la storia continua a bocciare ma non hanno perso il loro ascendente su lussemburghesi, olandesi, baltici, la nuova Lega Anseatica. Hanno in testa una sola cosa. Noi spendiamo perché possiamo, gli altri si arrangino. Noi mettiamo a posto la scassatissima economia tedesca con la spesa pubblica, facciamo crescere di trenta punti il debito e arriviamo al 100% nel rapporto con il prodotto interno lordo. Insomma: noi possiamo spendere perché siamo sani e non vogliamo essere infettati da voi.

