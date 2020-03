Usa. Trump a americani. “Virus cinese non è colpa vostra. Saremo più forti che mai”

Agenpress – “Ho sempre trattato il virus cinese molto seriamente, e ho fatto un ottimo lavoro fin dall’inizio, inclusa la decisione di chiudere i ‘confini’ con la Cina contro la volontà di molti. Molte vite sono state salvate. La narrativa delle Fake News è vergognosa e falsa”. Lo twitta Donald Trump difendendo la sua azione per tentare di contenere il coronavirus e accusando i media.

E assicura: gli Stati Uniti aiuteranno tutti gli americani che sono senza lavoro a causa “delle importanti e necessarie politiche di contenimento” per il coronavirus. “Vi arriveranno presto dei soldi. Il virus cinese non è colpa vostra. Saremo più forti che mai” twitta Trump, ripetendo la definizione ‘virus cinese’ che ha scatenato le polemiche nei giorni scorsi .

Ha poi annunciato che oggi terra’ un’altra conferenza stampa “per discutere notizie molto importanti dalla Fda (Food and Drug administration, ndr) riguardanti il virus cinese!”. Una conferenza stampa della task force Usa contro il Covid-19 è prevista per le 11.30 locali (17.30 in Italia).