Bonus partita Iva. I tributaristi contrari al ‘click day’ di Gualtieri. “Assolutamente fuori luogo”

Agenpress – I 600 euro per gli autonomi “non sono una tantum “, “sono per marzo, poi ci sarà un intervento ad aprile, commisurato alla situazione delle singole persone”.

Lo dice il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che spiega come l’idea sia anche quella di “riparametrarlo” alle perdite o al reddito. Mentre nell’immediato, per la necessità di agire velocemente, questo non è stato possibile.

Ma, per averli, il numero uno dell’Inps, Pasquale Tridico, introduce l’ipotesi del click day, cioè l’invio telematico delle domande in un giorno e a un’ora prefissati, una sorta di corsa a chi arriva prima al bonus. La soluzione non piace a Confcommercio e alle altre associazioni, perché rischia di lasciare fuori chi dovesse arrivare tardi, dopo che le risorse sono esaurite.

Contrari i tributaristi. Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int) Riccardo Alemanno, trova “assolutamente fuori luogo, per usare un eufemismo e soprattutto in una fase di emergenza, affidare ad un ‘click day’ l’assegnazione del bonus per professionisti e lavoratori autonomi iscritti nelle varie gestioni previdenziali dell’Inps. Se, purtroppo, i fondi stanziati sono limitati, allora che venga assegnato a chi più ne ha necessità, con sistemi di verifica del reddito ed eventualmente il numero dei componenti del nucleo famigliare, dati in possesso della Pubblica amministrazione, che in questa situazione dovrebbe far funzionare i propri sistemi informatici per scambiare dati ed informazioni al suo interno e non costringere il contribuente a colmare le proprie lacune.

Con il ‘click day’ si darebbe l’opportunità,soprattutto ai soggetti più strutturati e si penalizzerebbero tutti gli altri, che normalmente sono quelli in maggiore difficoltà. Giustamente, le Istituzioni chiedono senso di responsabilità per il rispetto delle regole comportamentali in questa fase di pandemia, si chiede altrettanto senso di responsabilità al Legislatore per il rispetto dei cittadini-contribuenti”.