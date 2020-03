Coronavirus, Garavini (IV): “Bene sblocco export materiale medico tedesco, tutta Ue sia solidale e non presti fianco ai sovranisti”

Agenpress. “L’abrogazione delle restrizioni tedesche sull’export di materiale medico sono una scelta doverosa e necessaria. In un momento grave come quello attuale, la prima arma europea deve essere la solidarietà e la condivisione. Un plauso alla nostra rete diplomatica e all’ambasciatore Luigi Mattiolo che ha dialogato con gli interlocutori tedeschi per arrivare a questo risultato”.

“Bene ha fatto la Germania a tornare sui suoi passi. L’auspicio è che tutti i Paesi dell’unione continuino a operare con il medesimo spirito di collaborazione. Agendo diversamente, si metterebbe a rischio la salute pubblica europea. E si presterebbe il fianco ai sovranisti”.

Lo ha dichiarato la senatrice Laura Garavini, Presidente Commissione Difesa e Vicepresidente vicaria gruppo Italia Viva-Psi.