Coronavirus. In Italia 300 bambini malati, per fortuna in forma lieve

Agenpress – Ad oggi in Italia ci sono 300 bambini malati di coronavirus ma “non ci sono vittime né casi gravi”.

Lo ha detto il presidente della Società italiana pediatria Alberto Villani in conferenza stampa alla Protezione Civile.

“Questo – ha aggiunto – deve rasserenare moltissimo genitori e nonni, devono sapere che non è un problema pediatrico, quando ci sono sintomi va interpellato il pediatra e con lui stabilire il da farsi. Ma al momento il coronavirus di per se non rappresenta un problema per i bambini”.

Villani ha spiegato che “fortunatamente i bambini, anche se possono esser contagiati dal Covid-19, hanno forme più lievi e in genere presentano sintomatologie che vengono curate a casa, senza necessità di ricovero”.

Nel caso in cui il bimbo presenti comorbidità, cioè delle altre patologie, che comportano l’abbassamento delle difese immunitarie o alcune anomalie cardiache, “il rischio può esser maggiore e la malattia va monitorata con attenzione”. Quanto agli studi che hanno evidenziato nei bimbi forme gravi seppur rare di Covid-19 (pari a circa il 6% dei casi pediatrici esaminati in un recente lavoro pubblicato su Pediatrics), il presidente della Sip ha spiegato: “Non erano forme più gravi di quelle causate da altre infezioni respiratorie, da noi ben più diffuse, come il virus sinciziale o lo stesso virus influenzale”.