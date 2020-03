Coronavirus. L’Italia supera la Cina per numero di vittime. 3.405 contro i 3.245

Agenpress – L’Italia supera la Cina e diventa il paese al mondo con il più alto numero di morti per coronavirus: con i 427 di oggi salgono ad un totale di 3.405 contro i 3.245 del gigante asiatico.

Ad un mese esatto dalla scoperta del ‘paziente uno’, il 38enne di Codogno, il nostro paese abbatte un’altra barriera e, purtroppo, continua a viaggiare verso un ulteriore aumento dei contagi. Anzi, le 4.480 persone risultate positive in un solo giorno rappresentano il più alto numero mai registrato dall’inizio dell’emergenza e questo nonostante siano ormai 10 giorni che è in vigore il decreto che ha trasformato l’Italia intera in ‘zona protetta’.

A quasi due mesi dalla quarantena imposta a 60 milioni di persone, anche Wuhan, il focolaio della pandemia, è risultata per la prima volta priva di contagi aggiuntivi, secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale. Una svolta sorprendente considerando le drammatiche cronache di fine gennaio.

Il presidente Xi Jinping, guidando mercoledì i lavori dell’ennesima riunione sulla crisi del Comitato permanente del Politburo, ha espresso soddisfazione per i progressi fatti su prevenzione e controllo, mettendo però in guardia dalle “nuove situazioni e dai problemi” legati alla diffusione del contagio all’estero e agli impatti sull’economia mondiale. “Non dobbiamo permettere che possano rovinare una vittoria ottenuta con il duro lavoro”, è stato il suo monito.