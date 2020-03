Coronavirus. Medici cinesi, ospedali italiani a rischio con aumento contagi da quarantena

Agenpress – “In Cina, nella fase iniziale dell’emergenza, 40 mila operatori sanitari di diverse province hanno lasciato il loro posto di lavoro per soccorrere Wuhan. I colleghi italiani potrebbero prepararsi in questo senso, tenendo presente le risorse a disposizione”.

Lo hanno detto oggi i medici della delegazione cinese ospiti dei colleghi italiani a Padova per un confronto sulla lotta al Coronavirus a Padova, consigliando l’allestimento di “stazioni per la misurazione della temperatura”.

“La Cina è stata divisa in tre zone di rischio, basso, medio e alto. Le zone a basso rischio evitano l’ingresso dei cittadini dalle zone ad alto rischio, misurando la loro temperatura quando si avvicinano”.

“Se questo virus si comporterà come gli altri, cioè se i pazienti con sintomi minori potranno rimanere a casa e il ricovero in ospedale riguarderà solo quelli con sintomi maggiori, i vostri ospedali sono in ottime condizioni e quindi potranno far fronte alla situazione. Se invece la quarantena domiciliare favorirà contagi in famiglia e tra vicini di casa, forse questo sistema non riuscirà a reggere e bisognerà prevedere altri sistemi”.

In particolare sulla situazione di Padova, la delegazione ha detto di ritenere che il contagio sia in fase di crescita, “e si sta avvicinando all’apice, ma è difficile da dire. Mancano alcuni dati sull’efficacia della quarantena domiciliare. Se gli scienziati riscontrano contagi in famiglia o tra contatti stretti bisogna considerare l’ipotesi di modificare alcuni accorgimenti. In Cina abbiamo notato che il metodo usato nella fase iniziale non era sufficiente, e quindi abbiamo costruito gli ospedali a cabina mobile”.