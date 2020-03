Coronavirus. Positivo Alberto di Monaco. Guerra (Oms), non ne usciremo il 3 aprile

Agenpress – Il principe Alberto II di Monaco è positivo al Coronavirus. Lo rende noto il Principato, precisando che “il suo stato di salute non desta alcuna preoccupazione”.

Il principe, secondo quanto rende noto il Palazzo di Monaco, può continuare a lavorare dai suoi appartamenti privati. Alberto II aveva fatto il tampone ad inizio settimana, secondo quanto reso noto, 3 giorni dopo che il ministro di Stato, Serge Telle, equivalente del primo ministro nel Principato, aveva annunciato di essere risultato positivo al test.

“Non ne usciremo il 3 aprile. Anche se le misure restrittive attuate dal governo a più riprese dovessero incidere sensibilmente sul calo della curva di infezioni è probabile che l’Italia dovrà mantenere alta la guardia, con tutte le limitazioni che ne derivano”, afferma Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms, ed ex capo della Prevenzione al ministero della Salute, dicendo di no a screening di massa mentre è “fondamentale aumentare i test sui casi sospetti, i loro contatti e sugli operatori sanitari. Vanno quanto più possibile attuate misure congiunte. Più la risposta è univoca più il virus potrà essere contenuto”.

E dopo il 3 aprile? “Ritengo che si dovrà andare avanti con misure di contenimento oltre quella data – aggiunge – soprattutto se vedremo, come ci auguriamo, che hanno funzionato e i casi hanno preso a scendere. C’ è un altro motivo per cui sarebbe pericoloso rompere le righe. Siamo circondati da Paesi dove il Covid-19 è in piena esplosione e non potremmo permetterci di correre il rischio di importare nuove infezioni”.

Lo spiraglio di “luce è quella che vedono adesso Cina e Corea del Sud, Paesi dove le misure sono state aggressive, immediate e hanno avuto pieno successo. Il modello di riferimento è quello”. “La velocità di questo virus ha sorpreso tutti quanti non ci aspettavamo che si diffondesse in tempi così rapidi”.