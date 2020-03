Lombardia. 19884 positivi, 2171 in più di ieri. In arrivo 65 medici e infermieri da Cuba

Agenpress – “In Lombardia i positivi al coronavirus sono 19884, 2171 in più, un dato significativamente più alto. I ricoverati sono 7387 con una crescita molto più bassa, solo 182 in più, i ricoverati in terapia intensiva sono 1006, 82 in più, e i decessi 2168, 209 in più”. Sono i numeri resi noti dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

“Oggi la notizia che non è bella è che abbiamo occupato 1006 posti di terapia intensiva”.

“Sabato pomeriggio arriveranno a Milano 65 tra medici e infermieri cubani che hanno combattuto l’ebola e sono quindi esperti nel trattamento di malattie virali”, ha aggiunto. “Questa brigata , andrà a rinforzare uno dei presidi più in difficoltà, quello di Crema”.

Sono 2.498 i malati ricoverati in terapia intensiva, 241 in più rispetto a ieri. Di questi 1.006 sono in Lombardia. Il dato è stato fornito in conferenza stampa alla protezione civile. Dei 33.190 malati complessivi, 15.757 sono poi ricoverati con sintomi e 14.935 sono quelli in isolamento domiciliare.