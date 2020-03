L’opinione di Roberto Napoletano. Una squadra di uomini di guerra

Quelli scelti finora per i tempi di pace non vanno più bene. Bisogna rifare l’Iri con la testa nel mondo di oggi. Dalla Cdp alla guida della macchina dello Stato serve un team che si muova all’unisono in tutte le leve di comando industriale, finanziario, infrastrutturale del Sistema Paese

Agenpress. “Quando la casa brucia, non si contano i litri d’acqua che servono per spegnerla!”. Il ministro dei conti pubblici francesi, Gérald Darmanin, non ha ancora perso come il ministro del Tesoro italiano, Roberto Gualtieri, il 40% del suo prodotto interno lordo e il 50% delle sue esportazioni perché la “polmonite” lombardo-veneto-emiliana è arrivata anche lì ma non ancora in queste dimensioni. Si teme che sarà così, non si esclude che possa essere peggio, ma per capire davvero come stanno le cose si deve attendere un po’.

Siamo tutti appesi al big bang del picco dei contagi italiani – e francamente la Lombardia non smette di stupirci perché non ha visto niente per troppo tempo e a sentire Fontana continua a registrare troppa gente in giro – ma il big bang che il mondo aspetta è quello americano.

La speranza è che non avvenga mai perché ce ne sarebbe ancora di più per tutti. Per scongiurarlo si sta attrezzando il più grande “helicoptermoney” della storia mettendo i soldi direttamente nelle tasche delle persone e nelle casse delle imprese. Questo fa oggi l’America di Trump. Non c’è bisogno di aggiungere altro per capire l’isteria dei mercati e la gravità della crisi mondiale.

