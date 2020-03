Coronavirus. 3359 operatori sanitari contagiati, il 10% del totale

Agenpress – E’ salito a 3.359 il numero degli operatori sanitari contagiati, 659 in più rispetto agli ultimi dati di due giorni fa. Un numero che rappresenta – dice la Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo) – il 10% del totale.

Intanto viene pubblicato l’elenco dei medici deceduti sul Portale Fnomceo: Francesco Foltrani, medico di Medicina Generale di Macerata, Andrea Carli, medico di Codogno in pensione deceduto la notte scorsa in India ove era andato in viaggio.

Oggi il presidente Fnomceo Filippo Anelli ha scritto una nuova lettera alle Regioni lanciando un appello affinché “affrontino prioritariamente la questione della sicurezza dei medici, impegnati in prima linea nell’emergenza Covid-19”.

“Esprimo nuovamente lo stato di disagio e di enorme preoccupazione che noi medici italiani stiamo vivendo nell’attività di contrasto a questa terribile epidemia di Coronavirus che ha investito il nostro Paese”.

“È prioritario affrontare la fondamentale questione della sicurezza che riguarda tutti i medici, sia quelli impegnati sul fronte ospedaliero che i territoriali impegnati nell’assistenza dei malati della rete primaria”.

“Siamo pronti a collaborare sul campo quali attori del sistema salute che ci è ben noto, rivendichiamo un ruolo sociale di contatto con i cittadini che nessun altra categoria professionale può vantare e che non può essere ignorata e sottovalutata quanto piuttosto utilizzata e valorizzata per il bene comune”.