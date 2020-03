Coronavirus. Berlusconi, siamo in guerra e ci stringe tutti attorno a chi governa

Agenpress – “Siamo in guerra e in questi momenti ci si stringe tutti attorno a chi governa. Ci sono stati ritardi ma non e’ il momento delle polemiche. Noi chiediamo misure piu’ restrittive, soprattutto in Lombardia. Poi piu’ sostegno all’economia che rischia di collassare. chiediamo al governo di fare di piu’ su quel fronte”. Cosi’ il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, su Radio 1.

“Vivo male queste giornate: sono angosciato come tutte le persone responsabili. Osservo che non uscire da casa non e’ un sacrificio eccessivo. Il sacrificio e’ quello dei medici, di chi continua a lavorare a contatto con il pubblico, tutte persone che vorrebbero stare a casa se potessero”.

“Ce la faremo ma dobbiamo prepararci a mesi molto difficili: il governo deve essere all’altezza degli italiani e preparare la ripresa”.

“Da opposizione seria, responsabile, oggi il nostro compito è cooperare. Più avanti, ad emergenza finita, discuteremo degli errori se degli errori sono stati commessi”.